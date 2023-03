Damien Tison (Affaire conclue) en couple : rare photo de sa "sublime" femme, la mère de sa petite fille

Voilà déjà trois ans que Damien Tison a rejoint la belle et grande famille d'Affaire conclue. À 40 ans, il est une recrue des plus légitimes étant donné sa belle carrière d'antiquaire. Depuis une dizaine d'années, celui qui est originaire de Sarthe évolue professionnellement notamment au sein de sa boutique du VIème arrondissement de Paris.

Mais lorsqu'il ne s'intéresse pas à dénicher des objets rares et de valeur, Damien Tison est occupé à passer du bon temps avec sa compagne. Très discret sur sa vie privée, l'acheteur de France 2 n'est toutefois pas du genre à l'exposer publiquement. Sur son compte Instagram, on compte néanmoins une photo de leur couple uni, postée en février 2022. Il s'agit d'un cliché en noir et blanc pris par un photographe professionnel au studio Harcourt à Paris, très réputé pour ses portraits de stars. "Déjà 8 ans depuis cette photo prise à Drouot avec ma moitié.... et quelle épopée depuis !", légende Damien Tison qui n'apportera pas plus de détails autour de sa compagne.

Les internautes sous le charme

Mais sa beauté aura suffi à faire beaucoup d'effet auprès des internautes. "Votre femme est superbe, vous êtes trop beaux tout les deux", "Elle est magnifique votre femme", "Quel beau couple vous faites !", "Ton épouse est charmante", "Que ce soit pour les antiquités ou autres choses, tu ne fais pas dans la demi-mesure", "Juste sublime", peut-on lire dans le fil de commentaires.