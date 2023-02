Affaire conclue : Un acheteur balance sur les "tensions" rencontrées lors des tournages

En février 2020, l'équipe d'acheteurs d'Affaire conclue s'agrandissait et accueillait Damien Tison. À 40 ans, cette recrue originaire de Sarthe n'a jamais manqué de légitimité pour faire partie de la bande d'acheteurs, lui qui tient une boutique d'art dans le 6ème arrondissement de Paris depuis plus de dix ans. D'ailleurs, il n'hésite pas à aller au front lorsqu'il s'agit d'acquérir les objets rares qui défilent dans l'émission de France 2. Cette combativité lui vaut alors de se faire parfois "détester" par une de ses consoeurs.

Mais pour Damien Tison, il est tout à fait normal de se brouiller un peu lors des enchères. C'est ce qu'il a confié lors d'une interview pour Télé Loisirs, évoquant l'existence de "tensions". "Il faut faire la part des choses entre ce qui se passe sur le plateau et en dehors. Sur le plateau, on fait abstraction des amitiés parce que c'est pour les enchères qu'on est là, il n'y a pas de cadeau entre nous. Il peut y avoir des petites tensions parce qu'on a tous envie d'avoir l'objet, on lutte et une fois la belle bataille chargée d'intensité terminée, on passe à autre chose et on reste copains", a-t-il néanmoins rassuré.

Son volume d'affaires "augmenté"

C'est cette énergie toute particulière qui se dégage du plateau d'Affaire conclue qui lui donne justement envie de rester dans le programme. "Je trouve cette aventure extraordinaire", a-t-il lâché lors de son entretien avec nos confrères. D'autant plus que Damien Tison en a tiré de gros avantages. "L'émission m'a permis de retrouver le charme de l'enchère physique. Je suis aussi plus sollicité par les gens qui ont vu mes interventions et mon expertise. La magie de la médiatisation m'a permis d'augmenter mon volume d'affaires", a reconnu le brocanteur passionné.

"Il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai acheté un tableau dans l'une des émissions, j'ai eu 80 demandes cumulées entre les mails, les SMS et les appels. C'était un coup de coeur", donnait-il pour exemple en janvier 2022 dans les pages de Gala.