Damien Tison (Affaire conclue) : Son succès fou se transforme en jackpot !

C'est en février 2020 que Damien Tison a rejoint l'équipe d'Affaire conclue, l'émission d'enchères de France 2 présentée par Sophie Davant. Installé dans le très chic sixième arrondissement de Paris, l'antiquaire propose son expertise... et profite également de cette médiatisation, comme il l'explique lui-même lors d'une interview accordée à nos confrères de Gala.

Participer à un tel programme diffusé quotidiennement change la vie. Et ce n'est pas Damien Tison qui dira le contraire. "Quand vous avez une ou deux journées de tournage dans votre semaine, tout est bousculé. Il faut vraiment s'adapter et essayer de condenser", confie-t-il. Mais cet aménagement d'emploi du temps en vaut la peine. "En nous voyant à la télévision, les gens ont envie de faire appel à nos expertises. On me contacte plus qu'avant, remarque-t-il. Ça donne vraiment une belle visibilité."

Et puis, Affaire conclue modifie également sa manière de travailler. Le camarade de Caroline Margeridon et jusqu'à récemment Julien Cohen, qui a quitté le programme, est ainsi sollicité par des téléspectateurs qui souhaitent racheter l'un des objet qu'il a acquis durant l'émission. "Parfois, parmi les deux millions de téléspectateurs, certains m'appellent directement après la diffusion pour se positionner et l'acheter, raconte-t-il. Il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai acheté un tableau dans l'une des émissions, j'ai eu 80 demandes cumulées entre les mails, les SMS et les appels. C'était un coup de coeur."

Visibilité, gain de qualité, nouveaux clients... En bref, Damien Tison a tout gagné. Un véritable tremplin pour lui qui avait déjà sa clientèle. Devenir antiquaire, c'était d'ailleurs "une évidence". "J'ai toujours voulu faire ça. J'étais très admiratif de mon papa et en même temps très curieux. J'avais toujours envie de l'accompagner, se souvient-il. J'ai pu bénéficier des conseils de mon père, de travailler avec lui et ensuite de prendre mon émancipation en partant à Paris. J'y ai fini mes études en expertise d'objets d'art puis je m'y suis installé rue du Cherche-Midi. Cela fait maintenant quinze ans." Et l'aventure n'est pas près de se terminer !