Julien Cohen quitte Affaire Conclue, Pierre-Jean Chalençon fait des révélations

Après quatre ans dans l'émission Affaire Conclue, Julien Cohen tire sa révérence. Interviewé par le Courrier Picard le 24 décembre 2021, le brocanteur à lunettes bleues a annoncé son départ de France 2 : "C'est le clap de fin en ce qui me concerne pour Affaire Conclue (...) J'ai tourné 1557 émissions, j'ai vu 7204 personnes me présentant des objets, j'en ai acheté 1813, j'ai participé à 330 jours de tournage en 4 ans et demi, à raison de trois puis quatre et jusqu'à six émissions par jour. J'ai vécu une aventure extraordinaire". Déterminé à retourner à plein temps à son métier d'antiquaire, l'ancien collègue de Caroline Margeridon a expliqué que selon lui l'avenir était d'ailleurs dans "le développement des maisons des brocanteurs".

Toujours très réactif, Pierre-Jean Chalençon - qui a quitté Affaire Conclue en juin 2020 - n'a pas manqué de donner son avis sur le départ de son ancien acolyte de France Télévision. Pour rappel, l'interprète du titre Dansez le Chalençon avait quitté l'émission après une polémique créée à la suite de photographies où il apparaissait avec Dieudonné. "J'ai décidé en accord avec la production d'Affaire Conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd'hui. J'aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir toucher par cette polémique" avait-il, à l'époque, révélé.

Les piliers de l'émission...

Interviewé par le média Et Paf, le brocanteur a visiblement changé d'avis sur l'émission. "On était quand même traités comme des chiens dans cette émission" a-t-il expliqué. Sur Twitter, il a ajouté, avec beaucoup d'humilité : "Julien part de l'émission Affaire conclue... 15 mois après moi, une page se tourne... Les piliers de l'émission... L'avenir est devant nous !". De là à dire que l'émission n'aura plus d'intérêt sans eux, il n'y a qu'un pas !