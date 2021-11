Caroline Margeridon : Son fils Alexandre a frôlé la mort, l'accident qui la hante encore

Le 4 novembre 2021, Caroline Margeridon a sorti son livre Libre (aux éditions Plon). A cette occasion, Télé 2 Semaines a rencontré l'acheteuse emblématique d'Affaire conclue (France 2). Et lors de l'entretien, elle s'est souvenue d'un événement traumatisant.

Son livre, elle l'a dédicacé à ses enfants Victoire et Alexandre (fruit de ses amours passées avec le jockey Gérald Mossé, dont elle s'est séparée quand ils avaient 1 an), dont elle est très proche. Et elle le reconnait, elle est parfois un peu trop protectrice : "Je suis dix mères juives ! Je sais que je les étouffe, même s'ils ont 23 ans. S'ils n'étaient pas nés, je ne me serais pas autant battue." Et un accident n'a rien arrangé.

En janvier 2020, Caroline Margeridon avait révélé qu'Alexandre avait été victime d'un accident. Un évènement traumatisant dont elle se souvient encore. "Deux ans après, cet accident me hante encore. Alexandre déchargeait le coffre de sa voiture quand la personne garée derrière a accéléré au lieu de freiner. Il a eu les ligaments et les tendons des jambes sectionnées. Sans l'intervention d'un ami chirurgien, il ne serait plus de ce monde", confie la belle blonde de 55 ans.

Dans son malheur, Alexandre a vu de la lumière. Cet accident lui a en effet permis de trouver sa voie car, depuis, il est devenu producteur de rap. Auparavant, il était marchand d'art. Avec sa soeur, il avait ouvert sa propre boutique, spécialisée dans les meubles du XXe siècle. Une entreprise située non loin de celle de Caroline Margeridon, qui a sa boutique à Saint-Ouen.

"Avec mon amour Victoire le temps que mon deuxième amour Alexandre sorte de son opération. Mais ne vous inquiétez pas, il est entre de très bonnes mains. C'est une manière d'évacuer mon stress", écrivait Caroline Margeridon début janvier 2020 pour révéler cet accident.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé 2 semaines du 13 novembre 2021.