Julien Cohen dévoile une drôle de moustache : ses fans peu convaincus par le résultat...

Julien Cohen a surpris ses fans avec une petite fantaisie. L'antiquaire et acheteur qui officie dans Affaire conclue a récemment changé son look, déjà singulier avec ses lunettes bleu flashy. Aujourd'hui, il porte une moustache bien épaisse ! C'est lors d'une interview partagée sur Instagram le 23 novembre que l'amoureux des objets de collection a dévoilé sa nouvelle moustache. Un look qui rappelle celui de Magnum dans la série des années 1980 avec Tom Selleck... Un nouveau style surprenant qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés.

"Pas fan de la moustache", "Julien avec une moustache, c'est vraiment particulier", "Mais c'est quoi ces moustaches ??", "mon dieu c'est affreux monsieur Cohen", ont fait savoir les téléspectateurs, qui étaient jusque-là habitués à voir le marchand d'art avec une barbe de trois jours et pas plus. Celui qui partage sa vie avec son épouse Karine (avec qui il a une fille, Nina, 15 ans) n'a pas précisé pourquoi il s'est laissé pousser la moustache et n'a pas non plus répondu aux commentaires de ses abonnés.

Julien Cohen n'a pas dit non plus si sa femme, qui n'avait pas caché son dégoût pour sa paire de lunettes, a posé son véto ou non...