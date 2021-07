Julien Cohen marié à Karine : "On passe beaucoup de temps au lit", confidences sur ses vacances

Julien Cohen s'octroie enfin une pause bien méritée. L'une des stars d'Affaire conclue (France 2) a délaissé les plateaux de tournage mais aussi sa boutique d'antiquités aux Puces de Saint-Ouen pour sillonner les routes de France pendant une dizaine de jours.

"Pour la deuxième année consécutive, je vais prendre ma voiture, ma femme et ma fille (15 ans) pour un tour de France des plus beaux villages, des plus beaux lac sauvages et des meilleures tables. Et pas besoin d'aller chez un étoilé", lit-on dans les pages du magazine Closer paru ce vendredi 30 juillet 2021. Et en tant que véritable passionné, Julien Cohen ne manquera pas de partir à la recherche de nouveaux objets d'exception. "On en profitera pour découvrir des marchés et chiner sur quelques brocantes", a-t-il annoncé.

Car pendant ses vacances, il est bien difficile pour le marchand d'art de déconnecter, au grand dam de son épouse Karine. "Je m'autorise de temps en temps, même si c'est un supplice, à m'allonger sur un transat pendant une heure. C'est très rare mais je le fais pour faire plaisir à ma femme. Je suis un hyperactif et je m'ennuie très vite en vacances. Au bout de huit jours, j'ai juste envie de rentrer travailler." Julien Cohen a tout de même un plaisir coupable : celui de faire "des excès de sieste". "Lorsque le téléphone ne sonne pas et qu'il n'y a pas de planning, ma femme et moi passons beaucoup de temps au lit", a-t-il confié à nos confrères.

Des vacances en famille qui se veulent donc reposantes contrairement aux années précédentes où le reste de sa tribu se joignait à la partie. "Nos cinq autres enfants ont entre 25 et 30 ans et sont éparpillés entre New York, Florence et Paris. Les vacances à huit c'est terminé !, a-t-il avoué. Ce n'est pas plus mal, car ça représentait trois taxis, quatre chambres d'hôtel... Et soyons honnêtes, ce n'était plus vraiment des vacances."