Clémentine Célarié brisée par le suicide de son compagnon : "Je ne peux pas croire que ça s'est passé"

C'est une douleur avec laquelle il faut apprendre à vivre. De sa vie sentimentale, on ne sait presque rien. Et pourtant, fut une époque où Clémentine Célarié avait besoin de s'exprimer, de se soulager d'un poids et de comprendre. En 2012, alors qu'elle cartonnait dans la série Lebowitz contre Lebowitz sur France 2, la comédienne de 63 ans avait rencontré un scénographe. Mais la passion était telle qu'elle consumait les amoureux, tant et si bien que l'actrice a demandé à faire une pause. "Moi qui suis très possessive, je rencontre quelqu'un qui l'est beaucoup plus que moi, expliquait-elle. Il m'accaparait, il ne me voulait que pour lui. Je pense qu'on était en train de se détruire, de se dévorer."

Malheureusement, son compagnon n'a jamais accepté de ne plus la voir. Il a mis fin à ses jours et l'un des fils de Clémentine Célarié a retrouvé son corps, pendu, chez elle. "Aujourd'hui encore, je ne réalise pas ce qu'il s'est passé. Je ne peux pas croire que ça s'est passé, précisait-elle, six mois après le drame, devant les caméras de l'émission Sept à Huit. Je ne comprends pas et je ne l'accepte pas. Petit à petit, je vais aller vers la compassion pour cet homme que j'ai aimé. Pour l'instant, je suis en colère car quand quelqu'un se donne la mort, je pense qu'il donne la mort à tous ceux qui l'aiment."

En couple ou célibataire ?

En 2014, elle semblait enfin sortir la tête de l'eau. Elle affirmait être en pleine renaissance et se concentrait sur le travail, sur sa créativité artistique et sur ses trois enfants, ses trois amours, le musicien Abraham Diallo - dit Tismé -, 36 ans, Gustave, 31 ans et Balthazar, né en 1992. Difficile de savoir, côté coeur, si elle a pu refaire sa vie après avoir traversé cette insupportable souffrance. Toujours est-il qu'elle a passé le confinement du mois de mars 2020, non pas avec un prétendant, mais avec l'un de ses garçons. "J'ai de la chance d'habiter dans un endroit qui n'est pas petit, c'était dans un appartement. J'étais avec un de mes fils, racontait-elle dans l'émission C à Vous. J'ai beaucoup de chance. On s'est découvert. C'est lié au fait d'être désespérément positif..."

