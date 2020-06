Clémentine Célarié confinée avec son fils : leur relation a bien changé...

Depuis le 11 mai 2020, la France respire à nouveau. Peu à peu, les parcs, les terrasses, les lieux publics rouvrent leurs portes. Mais le confinement en a marqué plus d'un. Pour beaucoup de citoyens, l'enfermement rimait avec les devoirs, l'école à la maison, les loisirs ludiques à toujours réinventer, chaque jour. Clémentine Célarié, heureusement, a trois grands enfants. Et elle a traversé l'épreuve au côté de l'un d'entre eux. "J'ai de la chance d'habiter dans un endroit qui n'est pas petit, c'était dans un appartement. J'étais avec un de mes fils, a-t-elle raconté dans l'émission C à Vous le 2 juin. J'ai beaucoup de chance. On s'est découvert. C'est lié au fait d'être désespérément positif."

Ce n'est pas un secret. En Chine, une fois le confinement levé, une hausse nette des divorces a été constatée. En France, si le bilan reste difficile à effectuer, les conseillers conjugaux ont été submergés d'appels dès les premières heures – d'autant qu'ils pratiquaient difficilement par vidéoconférence. Pourtant, Clémentine Célarié – de son vrai nom Meryem Célarié – pensait que ce drame sanitaire aurait l'effet inverse. "Les épreuves, pour moi, ce sont des cadeaux de la vie, a-t-elle poursuivi. Ça, ça en était une pour beaucoup de gens. Pour ceux qui vivaient dans 10 ou 15 m², même 50 avec beaucoup de gens dans la famille, je pense que ça a dû être très dur. Mais moi non. Par contre, je me disais que c'était la fête des enfants, des bébés, parce qu'ils étaient enfin avec leurs parents. J'ai cherché tout ce qui était positif. Je pensais que tout le monde ferait l'amour et qu'il y aurait une vague de bébés !"

De ce côté-là, Clémentine Célarié est une femme comblée. La comédienne est maman de trois garçons : Abraham, 36 ans, qu'elle a eu avec le bassiste Henri Diallo, puis Gustave et Balthazar, 31 et 29 ans, fruits de ses amours avec le réalisateur belge Christophe Reichert. Et on peut dire qu'ils tiennent de leur maman ! Elle qui incarnait une chanteuse un brin excentrique dans Les Soeurs Soleil – iconique Les hommes je les consomme – a donné vie à trois musiciens, avec qui elle est d'ailleurs déjà montée sur scène. Pendant le confinement, bien sûr, il a failli se contenter d'égrainer les notes en duo...