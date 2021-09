Club Dorothée : Mort d'un membre phare à l'âge de 76 ans

C'est un coup au coeur pour tous les enfants des années 1980. Claude Lombard, légendaire chanteuse de générique de dessins-animés, s'est éteinte, emportant avec elle sa voix d'or. C'est via sa page officielle, sur Facebook, que sa mort a été officialisée le mardi 21 septembre 2021. "Elle aura tout au long de sa vie chanté ses chansons de villes en villes et de disques en disques, accompagné Charles Aznavour de pays en pays, dirigé et écrit pour les plateaux de séries d'animation et films, peut-on lire sur le réseau social. Claude Lombard aura ensoleillé le chemin de celles et ceux qu'elle croisait. Elle aura créé des vocations et plus encore, elle aura aidé des gens à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui."

Nos pensées vont vers sa famille

Chanteuse, parolière, directrice artistique et adaptatrice de doublage, elle était l'une des reines incontestées de son domaine. Claude Lombard avait interprété plus d'une cinquantaines de génériques, dont ceux d'Embrasse-moi Lucile, Les Snorky, Max et Compagnie, Malicieuse Kiki ou encore Gwendoline. Elle était également la voix chanté de l'héroïne de Creamy, merveilleuse Creamy et celle de Tara dans la série Buffy contre les vampires. Tous ces programmes - excepté le dernier cité - ont été diffusé sur la cinquième chaîne ainsi que dans le Club Dorothée. C'est pourquoi laGénération Club Do lui a rendu hommage.