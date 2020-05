Club Dorothée : Mort du "Monsieur Cadeau" Olivier Martial Thieffin

Il avait à coeur de réserver les plus belles surprises aux enfants. Mais voilà qu'on vient d'annoncer la pire : Monsieur Cadeau, le truculent, le généreux, l'emblématique héros masqué du Club Dorothée, est mort. C'est Jean-Luc Azoulay, grande pape des productions jeunesse des années 1990, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. "Monsieur Cadeau nous a quittés, écrit-il sur sa page Facebook. Olivier Martial Thieffin s'est éteint. Grande tristesse pour toute l'équipe..."

Son visage ne vous dit rien ? C'est probablement parce qu'il n'apparaissait pas vraiment à visage découvert à l'occasion de ses grandes distributions de cadeaux. Souvenez-vous : à l'époque, l'émission présentée par Dorothée – Frédérique Hoschedé de son vrai nom – était rythmée par des programmes inédits, de Sailor Moon à Dragon Ball Z, mais pas seulement. Le public pouvait aussi participer au Jeu de l'ABC, au Bon Numéro ou encore au Zigouigoui en espérant repartir les bras chargés d'offrandes. Mais juste avant, qui présentait les goodies AB Productions, les abonnements et les CD à remporter ? On vous le donne en mille : Monsieur Cadeau... ou plutôt sa silhouette, puisqu'il était enfermé dans une capsule futuriste opaque.

Olivier Martial Thieffin était la voix-off du Club Dorothée et il est resté proche du show tout au long de sa carrière. "Des années formidables où j'ai pu mettre en pratique toutes mes compétences", écrivait-il sur LinkedIn. Comédien, intermittent du spectacle, scénariste et dramaturge, il était apparu dans certains épisodes d'Hélène et les garçons, de Premiers Baisers et du Collège des coeurs brisés. Il avait aussi écrit certaines séquences de Salut les Musclés et de Commissariat Bastille. Une expérience qu'il a pu mettre à profit aussi au théâtre : en 2011, il a produit la pièce Nettoyage de printemps, dans laquelle jouaient Nelson Monfort et Ludovic Bertillot.