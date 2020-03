Dorothée exclue "sans délicatesse" de TF1 : "Cela a été un choc"

C'est une époque qui a marqué petits et grands. Toute la semaine, sur TF1, Dorothée et sa bande nous faisaient rire, nous faisaient chanter tout en nous proposant une sélection de qualité – et inédite en France ! - de dessins animés. Mais après dix ans de bons et loyaux services, ce terrible 30 août 1997, les téléspectateurs ont dit au revoir au programme. Du côté de l'équipe, l'adieu ne s'est pas non plus fait dans la joie ni l'allégresse. "Cela a été un choc, se souvient l'animatrice dans les colonnes de Télé 7 Jours. Car on nous l'a annoncé tard, sans délicatesse ni explications. Il a fallu prendre d'autres habitudes, mais ça m'a permis de me consacrer aux miens."

Elle porte le flambeau d'un petit écran différent, plus naïf que celui des enfants qui grandissent en 2020. Le sien, c'est celui qui nous a présentés à Sailor Moon, au Collège fou fou fou, à Ranma 1/2. C'est celui qui n'avait pas de pitié pour les croissants. En regardant la grille des programmes actuelle, Dorothée est relativement catastrophée. "Je crois que l'on ne respecte plus les jeunes téléspectateurs, poursuit-elle. La télévision est devenue une boîte déshumanisée qui ne s'adresse plus du tout à eux. C'est pour cela qu'ils la désertent pour 'consommer' du contenu différemment. Où est passé le temps où les enfants discutaient du dernier épisode de Dragon Ball Z dans la cour de récré ?"

Le Club Dorothée a fermé ses portes dans la douleur pour tout le monde, Jacky, Corbier ou Ariane Carletti. Mais l'interprète de Chaussettes rouges et jaunes à petits pois a marqué les esprits. De manière durable et positive. Cet impact qu'elle a eu sur les Français, Frédérique Hoschedé – de son vrai nom – le constate tous les jours : "Quand je sors, je suis reconnue par des gens qui me sourient, me prennent dans leurs bras ou me disent simplement merci. Quel bonheur. Que voulez-vous que je demande de plus ?"

