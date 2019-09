Mort d'Ariane Carletti : Dorothée dévastée par la perte de son amie

La France perd peu à peu de sa belle naïveté. Véritable icône de nos enfances, Ariane – Carletti, de son nom complet – vient de diffuser son générique de fin. "C'est avec une immense tristesse qu'Éléonore et Tristan, ses enfants, et son frère Denis vous font part de son décès survenu le 3 septembre 2019", apprend-on dans un communiqué officiel. Dévastée, Dorothée n'a pas su trouver les mots avant un certain temps. "Trop émue" pour répondre aux questions du magazine Gala, la présentatrice a consenti à écrire quelques phrases, reprises depuis sur les réseaux sociaux dédiés à la nostalgie télévisuelle. "C'était une femme pétillante et tellement courageuse", écrit-elle, promettant de garder "en tête toutes ces années de complicité, d'émotions, de tendresses, de grands moments et d'aventures passés ensemble".

Parmi les nombreux hommages rendus à Ariane Carletti, un ancien collaborateur a évoqué la cause de cette si subite disparition. Et c'est un "cancer généralisé" qui nous l'aura volée. Elle qui luttait depuis des années contre la maladie a fini par courber l'échine. "C'était quelqu'un de formidable, se souvient Jean-Luc Azoulay, créateur des meilleures sitcoms AB Productions et producteur du Club Dorothée. On pensait qu'elle allait pouvoir échapper à tout ça, mais hélas, elle est partie..."