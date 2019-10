Mort d'Ariane Carletti : Sa fille Éléonore Sarrazin inconsolable

Le mercredi 4 septembre 2019, la famille d'Ariane Carletti annonçait la triste nouvelle de son décès, survenu le 3 septembre. Âgée de 61 ans, l'ancienne star du Club Dorothée succombait à une longue maladie dont on ne sait pas grand-chose, encore aujourd'hui. Ariane a laissé derrière elle deux enfants, Tristan (né en 1989) et la belle Éléonore Sarrazin, 25 ans, actrice dans Plus belle la vie (France 3).

Cette dernière, particulièrement marquée par le décès de sa maman, semble compter les jours d'absence... En effet, sur son compte Instagram, la jeune femme de 25 ans a publié une story très simple sur laquelle elle a écrit "...49 jours", accompagnée d'un emoji représentant deux mains faisant une petite prière. Le tout sur fond noir...

Un message qui en dit long sur l'état d'esprit de la jeune actrice. Absente de Plus belle la vie alors même qu'elle se trouvait au coeur d'une intrigue, l'interprète de la jolie Sabrina peut néanmoins compter sur le soutien de son grand frère, mais aussi sur celui de son père, Rémy Sarrazin, membre des Musclés.

Après la douloureuse cérémonie d'adieu, Éléonore Sarrazin avait poussé un gros coup de gueule, s'insurgeant du manque de respect de certaines personnes venues briser l'intimité du cortège : "Alors que les faire-part sont partis en toute confiance, qui s'est permis de prévenir les faussement désolés et les paparazzi ? Qui s'est permis le manque de respect de venir se cacher derrière une sépulture pour prendre une photo de la cérémonie, de ma famille ?, déplorait-elle. Maman aurait détesté que je transforme ma peine en colère contre ceux qui ont oublié Ariane Carletti et qui n'ont dit au revoir qu'à Ariane du Club Dorothée."

Depuis, Éléonore Sarrazin est à l'affiche de la pièce de théâtre La Bonne Anna dans laquelle elle donne la réplique à Sophie Darel et à Sébastien Laussier. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir quotidiennement une pensée émue pour sa chère maman.