Obsèques d'Ariane : sa fille indignée, elle dénonce l'impudeur de certains

L'actrice de 25 ans revient tout d'abord sur sa récente interview accordée au Parisien au lendemain de la disparition de sa mère. Elle explique avoir voulu devancer d'autres témoignages de prétendus proches, sans pour autant accepter d'être enregistrée. Selon elle, certains de ses propos auraient été déformés : "Se servir de la peine de sa fille, pour écrire un papier et se vanter d'avoir recueilli le témoignage le plus ému pour pouvoir faire du buzz, est le summum du manque de respect à ma maman."

L'interprète de Sabrina dans la série Plus belle la vie dénonce également le comportement plus que déplacé de certaines personnes lors des obsèques de sa mère, qui se sont tenues au cimetière parisien du Père-Lachaise, le 7 septembre dernier : "Je sais que dans son grand coeur, il y a bien une place spéciale pour tous ceux qui capitalisent sur l'événement le plus dur de ma jeune vie, et qui ne se sont déplacés à la cérémonie en son honneur que pour se faire photographier, ou distribuer des cartes de visite (...). Qui, s'est permis le manque de respect, de venir se cacher derrière une sépulture pour prendre des photos de la cérémonie ? Maman aurait détesté que je transforme ma peine en colère contre ceux qui ont oublié Ariane Carletti et n'ont dit au revoir qu'à Ariane du Club Dorothée."