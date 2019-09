Mort d'Ariane : Pourquoi elle ne voulait pas parler de son cancer

Cela faisait près de vingt ans qu'Ariane Carletti (alias Ariane du Club Dorothée pour une grande partie du public) luttait contre un cancer. Un combat que sa fille Éléonore Sarrazin (née en 1994 de son ancienne union avec Rémy Sarrazin, l'un des membres des Musclés) a raconté à nos confrères du Parisien. L'actrice de 25 ans, qui incarne Sabrina dans Plus belle la vie, a également dévoilé pourquoi sa maman, morte le 3 septembre 2019 à l'âge de 61 ans, n'avait pas souhaité parler du mal qui la rongeait.

"Rosa, son oncologue, a suivi maman jusqu'au bout avec une énergie intarissable. Entre nous, on n'a jamais voulu en parler parce qu'il y avait de la coquetterie de sa part. Elle ne voulait pas qu'on s'inquiète. Elle n'a jamais voulu mentir aux gens non plus, ni être malhonnête. Alors ça faisait quelque temps qu'elle s'était un peu repliée", a confié la belle brune. Aujourd'hui, elle évoque sans tabou le long combat de sa maman qui s'est "battue comme une lionne". "Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les a gravies les unes après les autres. C'est juste que la dernière était un peu trop brutale. Elle est partie entourée d'énormément d'amour", a ajouté Éléonore Sarrazin.

Pour rappel, c'est mercredi 4 septembre que la jeune femme, son frère Tristan (né en 1989) et leurs proches ont annoncé la mort d'Ariane par le biais d'un communiqué. "C'est avec une immense tristesse qu'Éléonore et Tristan, ses enfants, et son frère Denis vous font part du décès d'Ariane Carletti, survenu le 3 septembre à l'âge de 61 ans. Comédienne, productrice et animatrice de télévision, Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée", pouvait-on lire. Il était également précisé que "ses obsèques se dérouler[aient] dans l'intimité familiale".

Une pluie d'hommages a suivi cette triste annonce. Son ancienne collègue Dorothée ou encore Jacky, dont elle était restée très proche, ont notamment réagi.