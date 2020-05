Les Filles d'à côté : Dan Simkovitch, alias Madame Bellefeuille, est morte

Triste nouvelle pour les nostalgiques des Filles d'à côté. La comédienne Dan Simkovitch est décédée des suites d'un cancer mercredi 20 mai 2020 à l'âge de 66 ans. Elle était notamment célèbre pour son rôle atypique de Madame Bellefeuille, folle amoureuse de Marc (Thierry Redler), le voisin qui était lui fou amoureux des "filles" dans la sitcom culte des années 90.

Sa fille Yaële a eu la lourde tâche d'annoncer la nouvelle à travers un texte émouvant posté dimanche sur Facebook. "Dan, ma maman, est morte mercredi. Le cancer avec lequel elle vivait depuis plus de quatre ans a eu raison de ses forces. Elle m'a confié durant notre dernière conversation qu'elle s'était battue autant qu'elle avait pu. Tous ceux qui l'ont connue, que ce soit cinq minutes ou soixante ans, savent que c'était une personne extraordinaire et que l'on s'aimait elle et moi infiniment", a-t-elle écrit. La jeune femme a ensuite entrepris de rappeler tout ce qui pouvait égayer la vie de sa défunte mère, de ses enfants, Yaële et Thibault, à ses amis et à ses passions pour "le cinéma, le théâtre, la bouffe, l'intelligence, la douceur, les couleurs".

Dans son hommage, Yaële ne manque pas de retracer la carrière de Dan Simkovitch, "dans quelques scènes à la fin de L'Opération Corned-Beef, un rôle écrit pour elle par Jean-Marie Poiré, ou bien dans le rôle de Urion l'Eunuque dans la saga L'Enfants des loups". "Le plus grand nombre l'aura sûrement vue dans son rôle de Mme Bellefeuille dans Les Filles d'à côté, observe-t-elle. Un rôle très différent du style des textes qu'elle écrivait et jouait sur scène mais qui a permis à des foules de gens de découvrir sa fantaisie sans pareille." Sur Twitter, Le Club Dorothée a également eu une pensée pour la comédienne. "C'est avec tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Dan Simkovitch, notre Madame Bellefeuille des Filles d'à côté. Nous pensons fort à sa famille et ses proches", peut-on lire.

À la suite de l'arrêt des Filles d'à côté en 1995, Dan Simkovitch s'était redirigée vers le théâtre, ses premières amours, tout en décrochant un petit rôle dans le film Big City et la série courte Y'a pas d'âge. Parallèlement, elle a mis en place deux one-woman shows : Dolly Prasne voit la vie en rose, qu'elle a joué jusqu'en 2010, et Comment je vais bien !, qu'elle a interprété en 2014 dans un café-théâtre parisien. En 2017, elle opérait un retour sur le petit écran grâce aux Mystères de l'amour.