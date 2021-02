Club Dorothée : De quoi est morte Ariane Carletti ?

Des milliers d'épisodes, des millions de téléspectateurs et des années de succès, c'est ce que peut se vanter d'avoir mis sur pied AB Productions et son mythique patron Jean-Luc Azoulay. On lui doit notamment le célèbre Club Dorothée lequel a fait les belles heures de TF1. Dans le programme, on retrouvait notamment Ariane Carletti.

Comédienne et chanteuse, Ariane Carletti avait fait un passage dans Récré A2 en 1980 avant de rejoindre l'animatrice Dorothée dans Club Dorothée de 1987 à 1997. Une décennie pendant laquelle l'émission fait des audiences faramineuses. Mais tout à une fin et, après cette aventure, Ariane avait alors mené une carrière plus discrète mais pas inactive. Interrogée par MFM Radio en 2014, elle était revenue sur comment elle avait géré l'après. "Je l'ai plutôt vécu comme une espèce de repos. C'était hyper speed. Il y a une époque où on vivait tous ensemble. On vivait quasi en secte, quoi !", disait-elle alors.

Après avoir connu quelques soucis de santé, Ariane Carletti avait repris ses activités mais, en septembre 2019, son entourage annonçait sa mort à seulement 61 ans. Le producteur Jean-Luc Azoulay avait dévoilé de quoi elle était morte auprès de l'AFP. "C'était quelqu'un de formidable, toujours enjouée. Elle luttait contre la maladie depuis plusieurs années et on pensait qu'elle allait pouvoir échapper à tout ça [un cancer généralisé selon les précisions de Public, NDLR], mais hélas, elle est partie...", relatait-il.

Elle laissait alors derrière elle deux enfants : Tristan (né en 1989) et Éléonore, comédienne (née en 1994 et qui tient le rôle de Sabrina dans Plus belle la vie sur France 3), nés du mariage d'Ariane Carletti avec Rémy Sarrazin, le bassiste du groupe Les Musclés.

Retrouvez vos stars préférées et vos souvenirs devant Du Club Dorothée aux Mystères de l'amour : les coulisses d'une success story sur TMC ce 17 février 2021 dès 21H15.