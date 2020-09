Mort d'Ariane Carletti : un an après, le message poignant de sa fille Éléonore

Éléonore Sarrazin n'oublie rien. Un an après la mort de sa maman, Ariane Carletti du Club Dorothée, elle lui a rendu un nouvel hommage sur Instagram. La jeune femme de 26 ans, comédienne vue dans la série Plus belle la vie, a partagé de jolis mots.

Dans la story de son compte suivi par 125 000 abonnés, Éléonore Sarrazin a écrit : "Longue vie aux échos de ton rire, à la chaleur de tes bras, à la lumière de ton sourire, à la bienveillance de ton regard. Et à tous ceux qui en ont profité et qui sont encore là pour remercier." Un bouleversant message qui n'est pas sans rappeler celui qu'elle avait diffusé après les obsèques de sa maman, en septembre 2019, au cimetière parisien du Père-Lachaise. La jeune femme, née en 1994 de l'ancienne union entre Ariane Carletti et Rémy Sarrazin (l'un des membres des Musclés), a plusieurs fois eu l'occasion de saluer la mémoire de sa défunte maman sur les réseaux sociaux.

Interrogée par le journal Le Parisien après la mort de sa mère, victime d'un cancer qu'elle avait gardé secret, Éléonore Sarrazin avait alors déclaré : "C'est ma maman, mais elle appartient aussi à des millions de gens qu'elle a bercés. Elle en était fière. On est tristes, mais on pense aussi à eux. (...) Elle s'est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les a gravies les unes après les autres. C'est juste que la dernière était un peu trop rude. Elle est partie entourée d'énormément d'amour." La comédienne avait alors décrit sa maman comme une femme "brillante, drôle", avec "le coeur sur la main" et une "empathie de dingue".

La mort d'Ariane Carletti avait bouleversé toute une génération de téléspectateurs, mais aussi les stars du show business comme Elsa Esnoult ou Mathieu Johann. Nul doute qu'eux non plus ne l'oublient pas.