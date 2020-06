Ariane Carletti : L'hommage de sa fille Éléonore, brisée, 9 mois après sa mort

Plus qu'un clan, c'est tout un pays qui a pleuré Ariane Carletti. Elle a croisé la route de nombreux talents, a lancé des carrières, ému des centaines et des centaines d'enfants. Le samedi 7 septembre 2019, une poignée de proches lui consacraient un dernier adieu à la grande Coupole du Père-Lachaise – dans le 20e arrondissement de Paris. Mais Éléonore Sarrazin ne s'attendait pas au torrent d'émotions provoqué par la mort de sa mère. "La cérémonie était belle, douce, pleine d'amour et de célébrations de la vie qu'elle a menée, et s'est déroulée dans la stricte intimité familiale. Nous n'avons malheureusement pas eu le luxe de la discrétion, de choisir qui nous allions mettre au courant de son décès, racontait-elle à l'orée du drame. Nous avons tous été très impressionnés et totalement dépassés par la masse de messages que nous avons reçue, et d'hommages faits à maman. Nous étions très loin d'imaginer la vague d'amour pour elle qui a suivi son départ..."