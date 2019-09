Mort d'Ariane Carletti : Mathieu Johann partage une bouleversante photo

La télévision française s'est brouillée en apprenant la nouvelle. Le mardi 3 septembre 2019, Ariane, figure emblématique du Club Dorothée, est morte à 61 ans à la suite d'une longue lutte contre la maladie. Parmi les personnes endeuillées, Mathieu Johann a lui aussi exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, l'ex de Clémence Castel a partagé une photographie bouleversante, datant de quelques jours avant le drame, où l'animatrice garde le sourire malgré la souffrance. "À tout ce que l'on a vécu, écrit-il. Je t'aime où que tu sois partie... Merci ma Ariane Carletti. Je veillerai aussi sur tes amours, comme promis."

Mathieu Johann et Ariane Carletti partageaient une tendre amitié depuis plus de deux décennies. C'est ce que l'ancien Star Académicien révélait en ligne à la fin du mois de juillet 2019, sans se douter qu'il serait bientôt touché par le malheur. "Il y a des gens qui comptent dans une vie, racontait le jeune chanteur. Ariane, qu'on ne présente plus, est mon amie depuis plus de vingt ans. Bonheur de partager des moments avec elle et son Tristan d'amour. Je sais tout ce que je dois à cette famille. Des rêves réalisés... et beaucoup de jolis souvenirs." Cette perte est d'autant plus douloureuse que Mathieu Johann a dit adieu à sa mère en 2018 à la suite d'un cancer. Il manque désormais deux parties à son coeur.

Ariane Carletti rongée par la maladie

On ignorait tout de son combat. Éléonore et Tristan, ses enfants, et son frère Denis annonçaient d'ailleurs son décès à l'AFP sans plus de détails... jusqu'à ce que Jean-Luc Azoulay - créateur des sitcoms AB Productions et producteur du Club Dorothée - n'évoque ce "cancer généralisé" qui a eu raison d'elle. Et il faut dire que, de son vivant, Ariane Carletti préférait lutter dans le silence. "Entre nous, on n'a jamais voulu en parler parce qu'il y avait de la coquetterie de sa part, précisait sa fille dans les colonnes du Parisien. Elle ne voulait pas qu'on s'inquiète. Elle n'a jamais voulu mentir aux gens non plus, ni être malhonnête. Alors ça faisait quelque temps qu'elle s'était un peu repliée."