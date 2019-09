Mort d'Ariane Carletti : Mathieu Johann dévoile comment est née leur amitié

Bouleversé par la mort de l'animatrice Ariane Carletti, emportée le 3 septembre 2019 à 61 ans, à la suite d'une longue lutte contre la maladie, le chanteur Mathieu Johann lui avait rendu hommage sur Instagram. On découvrait ainsi que le jeune homme de 39 ans était un ami de l'ancienne star du Club Dorothée. Il a depuis pris la parole pour s'expliquer.

C'est sur son compte Instagram, suivi par 15 300 abonnés, que l'ancien candidat de la Star Academy s'est exprimé. Postant une photo de la regrettée animatrice, il écrit : "Je suis très gêné par la reprise de la photo postée d'Ariane et moi, un moment simple capturé il y a quelques mois, déjà diffusée dans ma story avec son accord à l'époque, pendant une soirée remplie de rires et de vie. Ma photo n'a rien de 'bouleversant', c'était juste nous et on était bien. Vos centaines de commentaires étaient très jolis et tout cet amour, je suis certain qu'elle le reçoit. Je supprime donc ce précédent post pour revenir à une photo prise en 2008 également un soir où nous étions réunis."

Et l'ex-mari de Clémence Castel d'ajouter : "J'en profite pour glisser ici qu'Ariane et Rémy m'ont hébergé quand j'ai débarqué à Paris. J'avais pas une thune, mon premier single chez Warner Music, 'Je me demande pourquoi ?', c'était eux. Je leur dois tellement... Je perds quelqu'un de brillant, d'archi-cultivée, de rare, de rayonnant... Toujours tournée vers les autres. De simple aussi. De l'amour par-dessus les étoiles..."

Les obsèques d'Ariane Carletti se sont tenues au cimetière parisien du Père-Lachaise, le 7 septembre dernier. Un moment douloureux et tout particulièrement pour sa fille Éléonore Sarrazin, née en 1994 de son ancienne union avec Rémy Sarrazin, l'un des membres des Musclés. Celle-ci avait pris la parole pour se plaindre du comportement de certains médias ainsi que de diverses personnes présentes ce jour-là...