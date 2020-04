Colbie Caillat célibataire, elle rompt ses fiançailles : "Ça va être difficile"

Le changement se fera en douceur. Surtout que, si l'on en croit les dernières publications de Colbie Caillat sur Instagram, la jeune femme est actuellement confinée avec son ex à cause de la pandémie du coronavirus. S'ils collaborent main dans la main pour vivre l'expérience de manière apaisée, Colbie et Justin Young avaient envisagé une suite bien différente. En 2015, le couple se fiançait. Il y a quelques semaines, il se réjouissait de dépasser le cap de la première décennie. Heureusement, il sera possible voir les deux ex côte à côte plus tôt que prévu. Le groupe Gone West organise régulièrement des Lives on quarantine et a prévu de participer au Sunday's UnCancelled Music Festival. C'est déjà ça.