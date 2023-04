Comme Karine Le Marchand, faites de la robe à manches bouffantes votre nouvel essentiel mode

Achetez cette robe à manches bouffantes Hugo pour 141,25 € sur Amazon

À quoi sait-on que la belle saison pointe le bout de son nez ? Lorsque le tournage de L'Amour est dans le pré débute bien évidemment ! Pour faire patienter tous les fans de l'émission, l'animatrice a posté sur Instagram une vidéo prise lors de la fameuse session des speed-dating. Pour l'occasion, la jeune femme portait une superbe robe longue noire à fleurs rouges à la fente et au décolleté ravageur. Détail ultime, ses manches bouffantes ajoutaient une touche bucolique très à propos à l'ensemble. Et nous vous permettons de reproduire ce look joyeux avec cette pièce Hugo. On retrouve l'intense couleur noire, mais les fleurs sont ici remplacées par de gros pois noirs ou blancs ainsi qu'une multitude de petits points blancs. Ces motifs viennent apporter un côté rétro très recherché en ce moment. La ceinture permet quant à elle de mettre en valeur la taille tandis que ses volants se font des plus romantiques. Clou du spectacle, le décolleté en V et les manches courtes bouffantes amènent la sensualité et le romantisme final à l'ensemble. En ville, comme au travail ou lors d'une balade, cette robe se porte partout !