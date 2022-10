Cookie Dingler : Son fils est un acteur vu dans une des séries Netflix les plus célèbres !

Christian Dingler alias Cookie Dingler fête son 75 anniversaire ce lundi 10 octobre 2022. Pour beaucoup de gens, il reste l'inoubliable interprète de Femme libérée, cette chanson qui a fait sa célébrité dans les années 1980. Ce titre a même été certifié disque de platine en 1985.

Son fils Tom Dingler est proche d'un autre acteur

Avant de connaître le succès grâce à Femme libérée, Cookie Dingler est devenu papa d'un fils, Tom, âgé aujourd'hui de 43 ans. Un fils qu'il a eu avec Cathy Bernecker. Ce dernier s'est fait un nom en tant que scénariste, réalisateur et comédien pour des films et des séries. Il a notamment travaillé en tant que scénariste pour la série Catherine et Liliane aux côtés d'Alex Lutz et Bruno Sanchez de 2012 à 2019. C'est d'ailleurs avec ces deux derniers que Tom Dingler a joué le rôle de Thibaut Rendinger dans le film Le talent de mes amis (2015) réalisé par Alex Lutz. Proche d'Alex Lutz, ils ont aussi collaboré pour le film Guy (2018) réalisé par l'humoriste. Tom Dingler y incarne Gauthier, un jeune journaliste qui apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet (joué par Alex Lutz lui-même), un chanteur de variété française qui a connu sa période de gloire dans les années 1960 et 1990. Dans une interview à Senior actu en 2018, Alex Lutz s'est exprimé sur le rôle de Guy pour lequel il s'est légèrement inspiré de la situation du père de Tom Dingler : "Le père de Tom n'a pas grand-chose à voir avec Guy, il est plus solaire (...) La famille de Tom a été ma première famille artistique. L'épouse de Cookie, Cathy Bernecker, était une vraie marraine pour moi, je l'ai mise en scène avec ma compagnie. Mais, non, ça n'a pas été le déclencheur du film."

Tom Dingler s'est également fait connaître du grand public pour avoir joué le rôle de Mathieu dans la série Netflix, Plan Coeur de Noémie Saglio aux côtés de Sabrina Ouazani, Joséphine Draï, Marc Ruchmann et Zita Hanrot. Un beau bagage professionnel en perspective pour celui qui a hérité d'être le fils d'un ancien numéro 1 des années 80 !