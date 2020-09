Coralie Porrovecchio enceinte pour la 2e fois ? Elle répond en photo !

Les dernières photos publiées par Coralie Porrovecchio sur les réseaux sociaux ont suscité beaucoup de réactions. En regardant sa silhouette de près, des internautes ont soupçonné l'ex-star de Secret Story d'être enceinte de son deuxième enfant. La jeune femme a donc décidé de ne pas cacher la vérité.

Dimanche 20 septembre 2020, sur Snapchat, la compagne de Boubacar Kamara, footballeur de l'OM, a décidé de prendre la parole. Face à son miroir, en short court et relevant son T-shirt, Coralie Porrovecchio a déclaré sans détour : "Pour toutes les mauvaises langues, sous mes photos Instagram, non, il n'y a pas de deuxième bébé en route. Effectivement, j'ai encore un petit peu de graisse, normal, je n'ai pas encore retrouvé mes jambes non plus, je suis en train. Mais pas de nouveau bébé. Après c'est vrai que comme je mets toujours des vêtements larges, forcément, on ne voit pas ma silhouette. Mais je vous assure qu'il n'y a rien si ce n'est de la graisse." Voilà qui est clair !

Il faut tout de même rappeler que Coralie Porrovecchio a tout récemment donné naissance à un petit garçon, Leeroy (le 23 mai 2020). Il n'est donc pas incongru qu'il lui reste encore quelques kilos de grossesse à perdre. D'ailleurs, comme elle l'a fait également savoir sur Snapchat, elle préfère perdre du poids lentement, mais sûrement. Elle a bien raison.

Quelques heures après avoir fait ces précisions, la jeune maman a publié une adorable photo de son fils. Allongé sur le ventre sur le canapé du salon, il prend la pause en tenue de footballeur. Bien sûr, son maillot est aux couleurs de l'OM !