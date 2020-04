Coronavirus : Le Bureau des légendes bouleversé par la mort d'un membre cher

Alors que Le Bureau des légendes vient de faire son grand retour sur Canal+, avec une saison 5 dont les deux premiers épisodes ont tenu en haleine ses adeptes lundi 6 avril 2020, l'un des artisans de la série manque à l'appel : Marc Engels, ingénieur du son dont le talent et la personnalité étaient appréciés dans le métier bien au-delà de cette seule saga, a succombé au coronavirus.

Créateur du Bureau, Eric Rochant (Un monde sans pitié, Möbius) s'est chargé, le coeur lourd, de partager la triste nouvelle sur les réseaux sociaux : "Marc Engels, ingénieur du son sur LBDL, aimé de tous, qui a enregistré, de l'Ukraine au Maroc, la voix de tous nos acteurs, s'est éteint en réanimation. 54 ans. Ce virus est une saloperie et notre douleur est infinie. Restez chez vous", a écrit le réalisateur et scénariste de 59 ans auquel on doit notamment les films Un monde sans pitié (1989) et Möbius (2013) - auquel le défunt avait également collaboré.

Si la plupart des stars du Bureau des légendes (Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Mathieu Amalric...), discrètes sur les réseaux sociaux, ont gardé leur chagrin pour elles, Florence Loiret-Caille, interprète de Marie-Jeanne Duthilleul, n'a pas caché sa très vive émotion, partageant via son compte Instagram ses souvenirs intimes et vivants avec Marc Engels : "Cher Marc, Marc Engels, toi dont j'ai si souvent imité l'accent belge sur le tournage du Bureau au Maroc, où tu étais ingénieur du son, je repense aux apéros, aux boutades, à ta douceur, ta gentillesse et ton calme. Notre discussion sur les calamars frits. Ton regard et tes hochements de tête après une prise quand je doutais de ma prononciation anglaise, comme un pacte secret, toi allié de mes doutes. En ce triste jour, je pense à Thomas, ton perchman, je vous revois traverser le hall de l'hôtel et partir dîner dans Casablanca la nuit, et je pense à tes aimés, à qui je voudrais raconter de vive voix ce mois passé là-bas. Et les serrer dans mes bras."