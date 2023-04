Côté bébé : ce produit deviendra un indispensable dès la naissance de votre enfant !

L'écharpe de portage, des bienfaits pour tous

Le portage de bébé dans une écharpe crée un contact physique entre vous et votre enfant, renforçant ainsi le lien qui vous unit. Les bébés qui sont portés ont souvent moins de coliques, pleurent moins et sont plus calmes et détendus que ceux qui ne le sont pas. Avoir un physique régulier avec vous peut aider votre enfant à se sentir en sécurité et aimé, ce qui est bénéfique pour son développement émotionnel !

Le portage peut également aider à favoriser le développement physique de votre enfant. La position naturelle de la hanche et de la colonne vertébrale du bébé dans une écharpe permet un développement correct de son corps. Les écharpes de portage, dotées d'une grande praticité, vous permettent de garder les mains libres pour faire d'autres choses tout en gardant votre bébé près de vous. Cela peut être utile lors de courses, de sorties ou de tâches ménagères !

Les bébés qui sont portés dans une écharpe pleurent souvent moins que les bébés qui ne le sont pas. Les bébés qui pleurent beaucoup peuvent être réconfortés par le contact physique avec leur parent, ce qui peut les calmer et les apaiser. Les parents qui portent leur bébé dans une écharpe peuvent répondre rapidement aux besoins de leur enfant, ce qui peut réduire les pleurs et le stress du bébé.

