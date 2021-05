Coyote Girls : Que devient LeAnn Rimes, l'interprète de "Can't Fight The Moonlight" ?

Ha, l'époque Coyote Girls ! Il est loin le temps où la jeune et timide Violet se transformait en serveuse sensuelle, alors qu'elle déménageait à New York pour écrire et composer des chansons. C'est durant l'an 2000 que les spectateurs ont découvert cette épopée musicale et sensuelle mettant en scène Tyra Banks et Piper Perabo, têtes d'affiche du film de David McNally. Ni l'une ni l'autre ne chantait pourtant le titre phare, Can't Fight The Moonlight. C'est LeAnn Rimes qui apparaissait, durant la scène finale, pour interpréter cet hymne fantastique sur le comptoir du bar de Lil.



Cette aventure s'est achevée il y a plus de vingt ans mais, depuis, LeAnn Rimes n'a jamais abandonné la musique. Loin de là. Elle a sorti, tout au long de sa carrière, 14 albums dont un best-of, le dernier en date, Remnants, ayant touché le public en 2016. Avec deux Grammy Awards et quatre Billboard Music Awards entres autres en poche, la belle artiste n'a pas non plus totalement abandonné le septième art. On l'a dernièrement vue à l'affiche d'un sympathique téléfilm de Noël, intitulé Coup de foudre sur une mélodie de Noël, dans lequel elle se nommait Eve.

Je suis dans l'industrie depuis un très long moment

Si son nouvel album se fait attendre et qu'elle est parfois un peu en manque de fans, LeAnn Rimes n'a jamais vraiment cessé de faire parler d'elle. En 2020, la chanteuse a remporté la quatrième saison de la version américaine de l'émission Mask Singer face à Nick Carter, ancien membre des Backstreet Boys, et Aloe Blacc. Elle camouflait son visage sous un grand masque soleil. "Vous savez, je suis dans l'industrie depuis un très long moment, depuis que je suis petite, expliquait-elle en soulevant son trophée. Le moment où vous m'avez découverte a sûrement influencé l'image que vous avez de moi. Vous me voyez peut-être comme une petite fille pleine de rêves, une princesse pop, ou une femme plus terre-à-terre. Pour la première fois de ma vie, je vous ai montré que j'étais tout ça à la fois, et bien plus encore."