Craquez pour ces trois jupes midi élégantes

Achetez cette jupe midi plissée Grace Karin pour 34,99 € sur Amazon

Vous avez rendez-vous cet après-midi avec vos amis pour prendre un verre, mais vous bloquez côté look. Il faut dire que ce moment de la journée n'est pas le plus simple en matière de mode. La tenue décontractée sera peut-être trop passe-partout tandis qu'il est bien trop tôt pour le look de soirée. La solution idéale est d'opter pour l'élégance avec cette jupe midi plissée Grace Karin. Sa coupe patineuse taille haute est un gage de simplicité et de chic à la fois. Elle adopte en plus la tendance schoolgirl avec son plissé digne des uniformes des écoles anglaises ou américaines privées. Son noir intemporel met en valeur toutes les silhouettes. Pour la styliser, miser sur des bottes hautes marrons, chaussures phares de la saison, et un caraco en dentelle pile dans la tendance lingerie qui inonde la mode depuis quelques saisons. Un bomber permettra de décaler le look en toute subtilité.

2. La jupe midi crayon Tommy Hilfiger

Il faut savoir que la jupe midi est une pièce qui a conquis les plus grands couturiers de l'histoire de la mode. Si Coco Chanel avait opté pour des modèles légèrement au-dessus du genou, c'est Christian Dior qui relance la tendance de la jupe midi. Il crée en effet en 1947, le "New Look". Ce style reprend les codes des tenues du XIXe siècle et les revisite à travers une veste de tailleur à la taille cintrée par des baleines et aux hanches mises en avant par un ingénieux rembourrage, l'iconique tailleur Bar. Il s'accompagne d'une jupe midi ample au plissé parfait rendant les femmes plus féminines que jamais. Cette jupe adopte aujourd'hui de multiples allures et peut se faire sexy comme le montre cette version crayon signée Tommy Hilfiger. Pour vous procurer cette superbe pièce, vous devrez débourser 72,57 €, le prix de la qualité !

Une jupe à la sensualité maîtrisée