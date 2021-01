Crash de Dropped : ALP encore condamnée pour "faute inexcusable", une famille indemnisée

La tragédie date d'il y a déjà plus de cinq ans et voilà un nouveau rebondissement. Le 9 mars 2015 en Argentine, la collision entre les deux hélicoptères avait tué dix personnes dont trois sportifs français de haut niveau, la navigatrice Florence Arthaud, le boxeur Alexis Vastine et la nageuse Camille Muffat. Ils participaient à l'émission d'aventure de TF1, Dropped. Le 7 janvier 2021, on apprend par l'AFP que la société de production à de nouveau été condamnée pour "faute inexcusable".

D'après les premières informations tirées d'une source judiciaire et transmises à l'AFP, cette dernière devra indemniser la famille d'une des victimes de l'accident mortel, à savoir Edouard Gilles. Il avait été recruté comme ingénieur de son sur le tournage de Dropped et sa mort "est imputable à la faute inexcusable de l'employeur" a estimé le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. ALP a ainsi été condamnée à verser la somme de 98 000 euros de dommages et intérêts à la veuve et aux deux fils d'Edouard Gilles. Elle a un mois pour faire appel.

Pour rappel, on apprenait en novembre 2020 que Nicolas Roussel, directeur de production de l'émission et spécialiste des jeux télévisés d'aventure, avait été mis en examen le 7 octobre pour "homicides involontaires".

Pour Gisèle Gilles, présidente de l'Association des proches des victimes du crash d'hélicoptères de Dropped et veuve d'Edouard Gilles, cette décision était "un soulagement". La veuve avait réclamé plusieurs centaines de millliers d'euros de dommages et intérêts. ALP s'était alors défendue en précisant avoir pris les "dispositions pour préserver les salariés et les participants du danger" en faisant appel à un "professionnel du tournage", à savoir la société Sax Logistica, et à un "professionnel de la sécurité", Peter Högberg, également mis en examen pour homicide involontaire.