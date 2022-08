Cristiana Reali proche d'un célèbre acteur : leurs photos de vacances charment les internautes

Lorsqu'elle n'est pas en tournage, Cristiana Reali profite de ses vacances qu'elle passe actuellement en Bretagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actrice de 57 ans est en très bonne compagnie !

Le 11 août dernier, l'ex-interprète de Nathalie dans la série Clem sur TF1, a publié sur Instagram quelques photos d'elle sur une croisière au bord de la mer. Et elle n'était pas seule puisqu'à ses côtés figurait un comédien et non des moindres, il s'agit de Bruno Madinier, l'inoubliable interprète de Pierre Cordier dans la série Les Cordier, juge et flic aux côtés des regrettés Pierre Mondy et Charlotte Valandrey. Sur Instagram, les clichés de vacances de Cristiana Reali aux côtés de l'acteur de 62 ans ont charmé les internautes, y compris l'actrice Carole Richert qui a écrit : "Beauté ! Et bien accompagnée ! Des bises à tous les deux !".