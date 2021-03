Francis Huster, papa absent ? La petite pique de son ex, Cristiana Reali...

On peut être femme, mère et actrice. Mais cette information a toujours du mal à passer, visiblement, auprès des créateurs de fictions françaises - qui sont, à ce jour, 78% des hommes. Le 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée internationales des droits des femmes, le magazine Télé Loisirs a accordé ses pages à celles qui évoluent sur petits comme sur grands écrans afin d'évoquer les inégalités. Entre autres : le temps de parole moyen - accordé à 64,7 % à ces messieurs selon l'INA -, les stéréotypes des personnages tenus par les comédiennes ou la charge mentale qu'impliquent leurs choix professionnels.

Lui ne s'est jamais posé ce genre de question

"Nous, les actrices, on arrive toujours deux heures avant les acteurs pour le maquillage, la coiffure, l'habillage. C'est aussi souvent nous qui sommes mises en avant pour la promotion. Et pourtant, on est moins payées qu'eux, déplore Cristiana Reali. Autre différence : notre vie de famille influe beaucoup sur nos choix professionnels. Pendant des années, j'ai été en couple avec un acteur [Francis Huster, NDLR]. Quand j'avais une proposition pour aller tourner en Roumanie, par exemple, je m'interrogeais beaucoup par rapport à nos deux filles. Lui ne s'est jamais posé ce genre de question. À aucun moment, il ne m'a empêchée de partir, mais c'est moi qui culpabilisais de les laisser."

Elles sont très belles... mais ça, c'est grâce à leur mère

Qu'on ne s'y trompe pas, Cristina Reali conserve une très belle relation avec Francis Huster. En couple de 1991 à 2008, ils ont eu deux filles - Élisa, née en 1998 et Toscane, née en 2003 - qu'ils éduquent ensemble bien que séparément. "Ma mère et la mère de mes enfants resteront les femmes de ma vie pour toujours, expliquait le comédien dans les colonnes de France dimanche. Je suis un papa complètement fou amoureux de ses filles ! Elles sont très différentes, je pense que l'une prendra le chemin artistique et l'autre, scientifique. Elles feront en tout cas un métier qui les amène à construire quelque chose pour les autres. Mes filles représentent le trésor de ma vie. Et elles sont très belles... mais ça, c'est grâce à leur mère !" La beauté... le talent aussi, peut-être ?

