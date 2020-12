Francis Huster et Cristiana Reali toujours complices : tendres câlins avec leurs filles

Héros de la série Ici tout commence (TF1), jusqu'à ce que son personnage d'Auguste Armand ne décède, Francis Huster s'était décrit comme "un papa complètement fou amoureux de ses filles" lors d'une interview à France Dimanche. "Elles sont très différentes, je pense que l'une prendra le chemin artistique et l'autre, scientifique. Elles feront en tout cas un métier qui les amène à construire quelque chose pour les autres. Mes filles représentent le trésor de ma vie. Et elles sont très belles... mais ça, c'est grâce à leur mère !" avait-il confié en juillet 2020.

Interviewée par Télé 7 Jours en mars 2020, Cristiana Reali révélait quant à elle son côté hyper protecteur avec Toscane et Elisa. "C'est vrai que je suis assez sur le dos de mes deux filles (...) il ne faut pas trop lâcher les gamins trop tôt, même s'ils râlent, parfois, confie Cristiana Reali. Car si on leur laisse trop de liberté, ils peuvent croire que les parents ne s'impliquent pas assez. les enfants, même un peu grands, ont toujours besoin de sentir qu'ils sont protégés." En tout cas lors du réveillon pas de doute, Elisa et Toscane ont dû se sentir très bien protégées (et câlinées) par leur papa et leur maman...