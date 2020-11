Francis Huster, papa fier : ses filles ressemblent à Audrey Hepburn et Bardot

Après s'être longtemps consacré au théâtre, Francis Huster revient finalement sur le petit écran. Le 2 novembre 2020 sur TF1, le comédien de 72 ans est de retour à la télévision dans Ici tout commence. Pour cette nouvelle série, l'acteur s'est glissé dans la peau d'Auguste Armand, un chef étoilé à la tête de son institut culinaire. En revanche, à la maison, il avoue ne pas être un as des fourneaux...

"Je suis nul ! Je n'ai réussi que des oeufs au plat pour mes deux filles, quand elles étaient toutes petites", Francis Huster a-t-il confié au magazine Télé 7 Jours du 7 novembre 2020. Tout en racontant avoir frôlé la mort lors d'un dîner au Fouquet's, après une violente réaction allergique aux fruits de mer, le comédien a donné des nouvelles de ses deux filles : Elisa et Toscane, 22 et 17 ans, toutes deux nées de ses amours passés avec l'actrice Cristiana Reali. "C'est incroyable comme elles sont différentes ! Pas seulement physiquement."

L'acteur a alors expliqué : "Toscane, qui a 17 ans, c'est Audrey Hepburn, elle vient d'entrer à l'université, à Londres, pour étudier les arts et les sciences. Elisa, 22 ans, c'est Marilyn ou Bardot, et elle est dans une école de journalisme et de communication, Francis Huster a-t-il fièrement affirmé auprès de nos confrères. Son prénom est un hommage à Elizabeth Taylor, à qui Cristiana, sa maman, ressemble. C'est fou ce que peut réserver le destin ! Ainsi, Toscane s'appelle plus précisément Toscane Rose. Rose, comme l'une de mes filles dans la série, interprétée par Vanessa Demouy. Pourtant, aucun auteur n'était au courant..."

