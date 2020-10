Francis Huster "en train de mourir" à cause d'une erreur au resto, un convive lui sauve la vie

Après quelques années d'absence, le populaire comédien Francis Huster a fait son grand retour à la télévision en 2020 en apparaissant dans la série Demain nous appartient. Alors qu'il est aussi attendu en novembre prochain dans De Gaulle, l'éclat et le secret, c'est surtout dans Ici tout commence que le comédien a trouvé un rôle récurrent sur le petit écran. En conférence de presse, il a livré une surprenante anecdote.

Dans la nouvelle série de TF1, qui démarre le 2 novembre, Francis Huster jouera le dirigeant de l'institut Auguste Armand, présenté comme une des meilleures écoles de cuisine de France. A ses côtés, on retrouvera notamment Vanessa Demouy, Elsa Lunghini ou encore Bruno Putzulu. Si le célèbre comédien a accepté de se glisser dans la peau d'un personnage à l'aise dans le monde de la cuisine, dans la vraie vie il a un rapport compliqué avec cet univers. Et pour cause : il a des allergies alimentaires et a bien failli mourir en dînant au restaurant !

Comme le rapporte Télé Loisirs, lors de sa conférence de presse, Francis Huster a raconté être "allergique à énormément de choses en cuisine, notamment à l'arsenic qui se trouve dans les fruits de mer". Un soir, après une représentation sur les planches, il était allé dîner et tout est allé de travers. Avec ses camarades de la prestigieuse Comédie Française, ils avaient pris place au Fouquet's sur les Champs-Elysées, à Paris. "Il y avait de sublimes plateaux d'huîtres mais comme je suis allergique, je ne pouvais pas en manger. Le serveur m'a donc amené un autre plat, une soupe aux belons. Mais à cause de la couleur marron, j'ai cru que c'était aux légumes. Après la première cuillère, j'ai eu des milliers de boutons partout, ma gorge s'est mise à gonfler et j'étais en train de mourir allongé par terre asphyxié", a-t-il raconté.

Rapidement, il a pu compter sur l'aide d'un convive à sa table pour le secourir. "Et dieu merci, Franco Zeffirelli [un réalisateur italien mort en 2019, NDLR] a pris un couteau et m'a ouvert. Il m'a sauvé la vie", a ajouté Francis Huster. Mauvais cuisinier qui ne sait faire que des oeufs au plat, l'ancien compagnon de Cristiana Reali est aussi traumatisé par un accident survenu dans son enfance. Alors âgé de 9 ans, sa mère avait oublié un cataplasme à la moutarde dans son lit. "J'ai été complètement brûlé", a-t-il révélé. On comprend qu'entre la cuisine et lui, ce soit comme l'eau et l'huile !