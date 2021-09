Cyril Hanouna fond en larmes en évoquant Jean-Paul Belmondo dans TPMP

Pour le lancement de l'émission, ce sont des images en noir et blanc que les téléspectateurs ont tout d'abord découvert. Alors que des photos de Jean-Paul Belmondo défilaient sur un écran, Cyril Hanouna a confié : "On a appris cet après-midi la disparition d'un mec qu'on aimait tous ici. Que j'aimais particulièrement. Un monstre sacré du cinéma. Pour moi c'était le plus grand. Jean-Paul Belmondo nous a quittés." Il a ensuite précisé que durant près de deux heures, toute l'équipe allait évoquer cette triste nouvelle et que C8 a prévu de lui rendre hommage toute la semaine.

Au moment de prendre la parole, Matthieu Delormeau n'a pas caché son émotion. Tout comme Samy Naceri - venu pour la promotion du film Les Méchants de Mouloud Achour à l'origine - qui a eu la chance de tourner à ses côtés en 2001 dans L'Aîné des Ferchaux de Bernard Stora. L'occasion de rappeler que celui que l'on surnommait Bebel était un fou de boxe et qu'il "ne ratait pas un combat". Cyril Hanouna a d'ailleurs eu la chance d'en voir à ses côtés comme il l'a expliqué. Mais, au moment d'évoquer son grand regret, le présentateur de 46 ans n'a pas pu retenir son émotion. Il a en effet fondu en larmes, ne pouvant dire un mot. La star de Taxi est donc venue l'enlacer pour le consoler avant que Benjamin Castaldi partage ses souvenirs de Jean-Paul-Belmondo. Ce n'est que quelques minutes plus tard que le trublion a pu dire le fond de sa pensée : "J'ai eu du mal à le dire tout à l'heure mais c'est vrai que cet été, plein de potes m'ont dit : 'Il faut qu'on aille voir Jean-Paul.' Et j'aurais dû aller le voir. Je regrette de ne pas être allé le voir cet été".