Damien Saez face à ses addictions : "Trois bouteilles de Jack Daniels par soir"

Dans une nouvelle interview accordée au Parisien de ce 24 décembre 2019, Damien Saez s'est confié sur son état de santé inquiétant. Un entretien qui fait suite à l'annulation de la fin de sa tournée. Même si l'interprète de 42 ans n'est pas au mieux de sa forme, ce bourreau de travail compte bien remonter sur scène au plus vite.

"J'ai quelques soucis à la tête, qui seraient liés à l'oreille interne et à des vertiges. Rien de très grave. J'en saurai plus en janvier, a-t-il expliqué. À la fin de la tournée, c'était très violent, j'avais comme des coups de couteau, des décharges dans la tête. J'ai eu un traitement de cortisone assez lourd pour pouvoir faire Bercy et Lille, mais après, cela n'a fait qu'empirer, le bordel." Malgré ces problèmes de santé, le musicien-auteur-compositeur n'a pas déçu ses fans lors de son premier concert à l'AccorHotels Arena le 3 décembre.