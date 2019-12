Damien Saez : Le chanteur obligé d'interrompre sa tournée pour raisons de santé

Victime d'un malaise, le rockeur Damien Saez, 42 ans, a décidé d'annuler la fin de sa tournée pour des raisons médicales.

Le 30 novembre dernier, sur scène à Clermont-Ferrand, il a dû interrompre son concert après quelques minutes sur scène. Victime de "maux de tête", il a été admis à l'Hôpital américain de Neuilly (Hauts-de-Seine) pour passer des examens médicaux. Le soir même de sa sortie, il remontait sur la scène de l'AccorHotels Arena de Bercy, devant 10 000 personnes. "La journée que je me suis tapée... Ils te branchent des trucs, c'est chaud patate", raconte le chanteur de Jeune et Con. "Il faisait vraiment peine à voir", confie un spectateur au Parisien. Saez chantera pourtant pendant plus de deux heures, assis dans un grand fauteuil, ne s'interrompant que pour se resservir un whisky-Coca.