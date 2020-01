Daniela Martins : Dénudée et vergetures apparentes, elle assume son corps

Daniela Martins est une femme épanouie. Depuis sa participation à Secret Story en 2009, la jolie brune a réalisé son rêve de fonder une famille. En couple depuis de nombreuses années avec un homme dont elle n'a jamais révélé l'identité, celle qui avait pour secret "J'ai été la maîtresse d'un Ballon d'or" a accueilli avec lui deux enfants. Une petite fille en 2016 qu'elle appelle E. et un garçon né en février 2019 dont le prénom commence quant à lui par la lettre V.

Deux grossesses magiques qui ont apporté à Daniela Martins l'équilibre qu'elle attendait. Toutefois, l'arrivée de ses enfants lui a laissé des marques, notamment physiques. Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme ne cache rien à ses followers. C'est pourquoi elle a décidé d'entamer l'année 2020 avec le plus de transparence possible. Sur Instagram, Daniela Martins a partagé une nouvelle photo d'elle au naturel. Dans un maillot de bain une-pièce, elle prend la pose devant son miroir et dévoile ainsi sa silhouette sans aucun artifice. "En 2020 on assume les marques sur le corps. Les vergetures installées sans que je me rende compte lors de la puberté. Mes bleus qui s'installent la nuit sans que je me rende compte non plus. On assume aussi les tatouages ratés, signe de folie de jeunesse. Et on assume surtout les fesses oubliées sur la table d'accouchement ! 2020 on est prêtes", inscrit-elle en légende.

En affrontant ses complexes, Daniela Martins a recueilli une tonne de messages bienveillants en commentaires. Nombreuses sont les femmes à se reconnaître en elle et à la remercier pour le message qu'elle transmet. "Tu es sublimissime... Tu as tout à fait raison d'assumer ton corps !", "Ça fais du bien de voir une femme 'normale' sans filtres", "Merci pour ce post assumé et surtout réaliste", "On se sent tellement moins seule !!!" lit-on. Même sa copine - également ancienne locataire de la Maison des Secrets - Emilie Fiorelli lui a adressé quelques mots affectueux. "Moi je trouve que tu as un très beau corps en ayant eu 2 enfants en plus !" Nul doute que Daniela Martins continuera de régaler sa communauté avec son coeur et son honnêteté pour les 365 jours à venir.