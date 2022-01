Dany Boon : Son fils Noé est son sosie !

Papa de cinq enfants, issus de trois compagnes différentes, Dany Boon éduque, contre toutes attentes, de nombreux futurs musiciens - et non des comédiens ou humoristes ! En couple avec Sophie Hermelin, il avait tout d'abord eu Mehdi en 1997. Avec Judith Godrech, l'acteur avait accueilli Noé en 1999. Puis avec Yaël Harris, il avait bercé Eytan en 2005, Elia en 2006 et Sarah en 2010. Aujourd'hui, le petit protégé de Line Renaud est heureux dans les bras de Laurence Arné, rencontrée en 2018, à qui il a donné la réplique dans La Ch'tite Famille et, plus récemment, dans 8 Rue de l'Humanité. Le clan s'agrandira-t-il encore un peu plus dans le futur ? Jamais cinq sans six...