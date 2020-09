Daphné Bürki : Avant-après original de sa fille Hedda pour son anniversaire

Il est rare que Daphné Bürki se mette à partager des photos de ses filles sur les réseaux sociaux. Mais pour des occasions spéciales, l'animatrice a plus de mal à résister. Ce fut le cas mercredi 9 septembre 2020, date de l'anniversaire de son aînée, Hedda, qui fêtait ses 13 ans.

Avec la crise sanitaire toujours très menaçante un peu partout dans le monde, impossible pour Daphné Bürki d'organiser une grande fête pour célébrer celle qui entre tout doucement dans l'adolescence, mais, qu'à cela ne tienne, elle a tout de même entrepris de réaliser une joyeuse sortie familiale dans un restaurant parisien. Sur Instagram, elle a dévoilé un cliché d'Hedda au moment de souffler ses bougies en terrasse. Mais ce n'est pas tout, la présentatrice de Je t'aime etc. (France 2) a ensuite glissé un beau souvenir datant de sa grossesse. Les cheveux longs et bruns, sans tatouages apparents et en maillot de bain, elle dévoile son énorme baby bump de l'époque. "Happy Hedda ! (La plus belle des aventures)", légende-t-elle.

Des images qui ont beaucoup ému les internautes et notamment les célèbres amis de Daphné Bürki parmi lesquels ont compte Clara Luciani, Fauve Hautot, Manu Payet ou encore Agathe Lecaron.