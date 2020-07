Daphné Bürki enceinte : photo de son ventre arrondi en hommage à Suzanne

L'animatrice de 40 ans n'est pas vraiment du genre à poster des photos de chez elle ou d'elle dans son intimité familiale. Lundi 6 juillet 2020, elle a pourtant fait une exception. C'était le jour d'anniversaire de Suzanne, née en 2013 de sa relation avec Sylvain Quimène, alias Gunther Love, champion du monde d'Air Guitare.

Elle a posté plusieurs photos sur Instagram. Tout d'abord elle avec son baby bump. Un instantané très intime pris dans sa chambre. Dans une interview accordée à TV Grandes Chaînes en mars 2019, l'animatrice de Je t'aime etc... qui se bat contre le diktat de la minceur avait révélé : "Je ne fais pas de régime. J'ai eu deux enfants, et j'ai arrêté de me peser quand j'ai eu 24 kilos en trop !" Des kilos qui ne se voient pas du tout.

Puis, elle a publié des photos de sa fille et de sa fête d'anniversaire. On peut voir Suzanne en train de souffler ses bougies sur un gâteau rock'n'roll où apparaissent des têtes de mort et des flammes. Nul doute que la fillette a hérité de l'originalité et du grain de folie de ses parents. On peut aussi voir la petite fille jouer avec des barbies avec ses amis. La preuve que l'on peut être rock et girly ! Banderoles jeux anniversaire et coeur se sont invités dans le salon. "Ma Suzanne Encore une journée de fête avec toi", a commenté la maman qui a bien sûr immortalisé ce moment en prenant soin de ne pas dévoiler les visages des enfants présents à la fête.

"J'ai choisi de m'exposer, pas ma famille. Les filles [Daphné Bürki est aussi maman d'Hedda (née en 2007), fruit de ses amours passés avec Travis Bürki, NDLR] n'ont pas du tout conscience de la puissance de métier, de ce que ça peut faire. Elles sont très fières de leur maman, mais elles n'aimeraient pas du tout faire ce boulot-là. Je trouve ça cool qu'elles aient ce rapport à la célébrité. Elles sont très drôles, très joyeuses et elles s'en sortent bien à l'école. C'est ma première fierté. Ma famille a toujours été un moteur", déclarait-elle dans la même interview.