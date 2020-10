Darius Rochebin (LCI) "pervers" machiavélique ? 30 victimes l'accusent

Journaliste "star" de LCI, Darius Rochebin est au coeur d'une sombre enquête concernant des faits de harcèlement et même d'agressions sexuels. C'est le journal suisse Le Temps qui a constitué un article constitué de nombreux témoignages accablant le journaliste suisse de 53 ans. Publiée le 31 octobre 2020, cette investigation s'est déroulée au sein de la RTS (Radio Télévisée Suisse) où officiait auparavant Darius.

Il a pris mon visage dans ses mains...

Aurore, une employée de la chaîne, raconte notamment un épisode où le journaliste aurait tenté de l'embrasser dans les couloirs de leurs bureaux : "On a fait quelques pas ensemble dans un couloir vide en discutant du boulot. Subitement, il a pris mon visage dans ses mains et a essayé de m'embrasser. Je l'ai immédiatement repoussé. Il est parti de manière furtive, sans me regarder ni présenter d'excuses."

Une autre collaboratrice évoque également une soirée du Nouvel An durant laquelle l'homme aurait posé ses mains sur son sexe. "Tout le monde s'embrassait et s'échangeait des voeux pour la nouvelle année. Darius Rochebin s'est approché de moi, je l'ai pris par l'épaule pour lui faire la bise, il a saisi ma main libre et l'a fermement posée sur ses parties génitales." témoigne-t-elle.

Je n'avais pas envie d'aller plus loin

En dehors de ses heures de travail, Darius aurait également tenté d'approcher de jeunes hommes aspirants journalistes à l'aide de faux profils Facebook. Sa stratégie ? User de son statut de présentateur célèbre pour les inviter à boire un verre. L'un d'entre eux raconte : "Je ne l'ai pas repoussé. Je n'avais pas envie d'aller plus loin, mais j'avais l'impression de ne plus pouvoir revenir en arrière. En partant, il a dit qu'il m'enverrait le contact d'un rédacteur en chef qui pourrait m'offrir un stage. Son mentorat prenait implicitement une dimension transactionnelle, et je m'y suis plié." Darius aurait également proposé à plusieurs étudiants et stagiaires de leur faire visiter les locaux de la RTS.

Tu baises qui en ce moment ?

Une jeune femme raconte des faits similaires, qui se seraient déroulés en 2012, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Darius lui aurait tenu des propos pour le moins salaces : "C'est vrai que les collégiennes sucent de bon coeur ? Tu baises qui en ce moment ? " Une personnalité "perverse" selon le journal qui analyse ainsi plus d'une trentaine de témoignages.

Je le conteste absolument

Dans un communiqué, Darius Rochebin explique être "choqué par le récit malveillant publié par le journal le Temps, le 31 octobre 2020, émaillé de propos anonymes, et je le conteste absolument". L'homme déclare également avoir "demandé à LCI de me libérer quelques jours pour être auprès de ma famille."

De son côté TF1 explique qu'"aucun incident de cette nature n'a jamais été signalé à LCI à l'encontre de Darius Rochebin". Et le groupe de préciser qu'il "suit très attentivement cette affaire et prendra les mesures qui s'imposent selon son évolution".

Darius Rochebin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.