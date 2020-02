David Brécourt amoureux au théâtre avec sa compagne Alexandra Sarramona

Invitées à la première du spectacle musical Est ce que j'ai une gueule d'Arletty ? au Théâtre Montparnasse à Paris le 4 février 2020, de nombreuses personnalités du petit et du grand écran ont pu découvrir cette pièce co-écrite par Elodie Menant et Eric Bu. Anny Duperey, Catherine Jacob, Frédéric Bouraly, Florence Darel, Caroline Loeb et Agnès Soral ont ainsi pu admirer cette pièce qui retrace la vie d'Arletty, star sulfureuse du music-hall de la Belle Époque.

Dans la peau de cette femme de caractère coupable d'être tombée amoureuse d'un officier allemand pendant l'Occupation, Élodie Menant est remarquable. Connue pour avoir prononcé la phrase "Mon coeur est français, mais mon cul est international !", Arletty est un personnage haut en couleur à la gouaille impertinente. Avec trois comédiens et un musicien, Elodie décrit avec talent mais aussi avec humour la vie riche et si tumultueuse de Léonie Bathiat, alias Arletty. Composé de danses, de textes et de musiques, le spectacle pose la question de savoir jusqu'où va notre liberté personnelle et si toutes les histoires d'amour sont ou non acceptables. Un show qui a époustouflé le public présent, au sein duquel figuraient également Arié Elmaleh, Lionel Astier ou encore David Salles. Venu avec sa compagne Alexandra Sarramona, David Brécourt a également pris la pose devant les photographes à l'issue de la représentation.

La pièce Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? est actuellement à l'affiche dans plusieurs salles de la région parisienne et au Théâtre du Petit Montparnasse du 23 janvier au 1er mars 2020.