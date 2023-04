De la déco épurée et moderne grâce à ce lot d'étagères à moins de 30€ !

Le lot de 3 étagères murales Love-Kankei

Les étagères murales Love-KANKEI sont un choix populaire pour les personnes qui cherchent à ajouter de l'espace de rangement à leur maison tout en apportant une touche de décoration ! Le lot de trois étagères flottantes en bois et fer est disponible en noir carbonisé et peut supporter une charge maximale de 20 kg, ce qui en fait une solution pratique pour ranger des objets tels que des livres, des photos, des plantes d'intérieur et des bibelots.

L'un des avantages de ces étagères est qu'elles sont conçues pour être faciles à installer. Chaque étagère est livrée avec des supports métalliques invisibles qui permettent une installation facile et sûre sur n'importe quel mur. Les supports métalliques sont également conçus pour supporter le poids des étagères, ce qui vous permet de ranger des objets plus lourds en toute sécurité.

De plus, elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, ce qui les rend durables et résistantes. Les étagères sont en bois massif et sont renforcées par des supports métalliques robustes pour assurer une solidité optimale. La finition noire carbonisée ajoute une touche d'élégance à l'ensemble de vos meubles !

Les étagères murales Love-KANKEI, polyvalentes, peuvent être utilisées dans n'importe quelle pièce de la maison. Elles sont particulièrement utiles dans la cuisine, où elles peuvent être utilisées pour ranger des ustensiles de cuisine, des épices et d'autres objets. Dans la chambre à coucher, les étagères murales peuvent être utilisées pour ranger des livres, des photos et des objets de décoration. Dans le salon, elles peuvent être utilisées pour afficher des oeuvres d'art, des bibelots et des plantes d'intérieur.

