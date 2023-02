Découvrez les 5 meilleurs offres de la semaine

Achetez ces baskets Nike Air Max Dawn pour 45,00 € sur Nike

La couleur, c'est un des éléments les plus importants pour définir qu'une sneaker est tendance. Si la couleur ne plaît, celle-ci ne sera clairement pas achetée. Un problème que ne connaît certainement pas ces Nike Air Max Dawn qui s'imaginent dans la teinte la plus en vogue de 2022, et qui semble attirer autant la lumière en 2023. Il s'agit bien sûr du rose. Minimalisme du modèle oblige, ce rose se veut pastel, sobre. Il apporte ainsi la juste dose de bonne humeur dont on a besoin en s'associant à un jaune pastel arboré par le swoosh emblématique de la marque. Le reste de la chaussure se décline en blanc ce qui en fait une paire parfaite pour le début de a belle saison qui devrait arriver rapidement. Ce mélange de couleurs puise ses racines dans le bogaji, un art traditionnel coréen. Il se combine à l'unité Air emblématique de ce modèle running, donnant un mélange des genres plus que surprenant, mais qui fonctionne, c'est peu de le dire. Et pour les amateurs de petites touches d'originalité, la matière en daim de cette basket va vous ravir !

2. Économisez 15 € sur cette lampe de luminothérapie 15000 Lux de Top Life

En cette période de grisaille qui semble ne jamais finir, il est tout à fait normal que vous n'ayez pas le moral. La plupart d'entre nous n'attendent qu'une chose, voir le soleil et la chaleur pointer à nouveau le bout de leur nez. Malheureusement, il faudra attendre encore quelques semaines avant d'obtenir satisfaction. D'ici là, il est important de tenir le coup et de ne pas se laisser envahir par la déprime, pas facile. Retrouvez donc en partie le beau temps avec cette lampe de luminothérapie 15000 Lux de Top Life. Son prix est en plus réduit sur Darty. Elle est ainsi proposée à 64,90 € au lieu de 79,90 €. Une réduction très attractive de 18 % s'offre donc à vous. Vous pouvez ainsi économiser pas moins de 15 €, alors foncez.

De la lumière pour une dose de bonne humeur