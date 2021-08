Delphine Jubillar : Cédric menaçait sa belle-famille de ne plus voir ses enfants

Depuis près de huit mois, aucune trace de Delphine Jubillar n'a été retrouvée depuis son inquiétante disparition le 16 décembre 2020 dans le village de Cagnac-les-Mines. Mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin 2021, son époux Cédric, un peintre-plaquiste de 34 ans, continue de clamer son innocence. Selon l'AFP, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a récemment rejeté sa demande de remise en liberté, car "le maintenir en détention est l'unique moyen de conserver les preuves et indices, d'empêcher toute pression sur les témoins".

Interviewé par La Dépêche, l'avocat du frère de Delphine, Me Jean-Luc Forget, a d'ailleurs confié que Cédric avait réalisé d'odieux chantages envers sa belle-famille, les menaçant de ne plus voir leurs enfants Louis (6 ans) et d'Elyah (2 ans). "Dans les derniers temps, il y a eu une sorte de chantage, ils l'ont vécu ainsi. Il leur disait : "vous ne verrez pas les enfants si vous n'intervenez pas sur telle ou telle personne qui me plante sur les réseaux sociaux". Ils n'ont pas compris cela. Ils sont là depuis le début pour l'aider, ils sont là dans l'intérêt des enfants. Pourtant, Cédric Jubillar les a mis en pression, en les menaçant de ne plus voir les enfants. Pour eux c'est incompréhensible" explique l'homme de loi.

Déterminés à trouver un quelconque signe ou indice qui pourrait expliquer la disparition de leur soeur, la famille Aussaguel commence néanmoins à perdre espoir selon Me Jean-Luc Forget. L'avocat est intervenu au cours de l'audience pour demander le maintien en détention de Cédric Jubillar. De leur côté, les trois avocats de Cédric ont dénoncé à l'audience des "fuites continues et insupportables" dans la presse, "orchestrées par on ne sait qui". L'un d'entre eux, Me Alexandre Martin, a ajouté qu'une nouvelle demande de remise en liberté serait déposée "rapidement".

Le corps de l'infirmière de 33 ans, qui vivait dans le Tarn avec son mari et leur deux enfants, n'a pas été retrouvé. Le couple était en instance de divorce.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.