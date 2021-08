Delphine Jubillar, sa maison ravagée depuis sa disparition : "C'est un carnage"

Il y a eu le temps de la stupeur, de l'émotion et maintenant des questions. Disparue depuis le 16 décembre 2020, Delphine Jubillar est toujours portée disparue et aucune avancée ne permet encore d'en savoir plus dans cette affaire. Écroué depuis le 18 juin dernier, son mari Cédric est le principal suspect dans cette affaire. En instance de divorce au moment des faits, celle qui souhaitait refaire sa vie avec son "amant de Montauban", était la mère de deux enfants, Louis (6 ans) et Elyah (2 ans).

Le couple avait également un domicile, dans la petite ville de Cagnac-les-Mines, dans le département du Tarn. Une maison visiblement pas très bien entretenue, et qui n'est plus habitée depuis des mois. D'ailleurs, il semblerait difficile d'y retourner de si tôt si l'on s'en tient aux propos de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar. Interrogée par Femme Actuelle ce mercredi 11 août, la mère de deux enfants de 24 ans et 16 ans affirme s'être récemment rendue au domicile que partageait les Jubillar : "Oui, j'y suis allée tout à l'heure", indique-t-elle.

C'est un carnage, on lui a pris le lit des enfants, le matelas et le sommier de la petite, et plein d'autres choses...

Et son constat est très loin d'être rassurant pour Cédric Jubillar, incarcéré depuis près de deux mois et qui continue de clamer son innocence. "C'est un carnage, on lui a pris le lit des enfants, le matelas et le sommier de la petite, et plein d'autres choses... Les placards ont été vidés", détaille Séverine, qui défend son nouveau conjoint depuis le début.

Pas vraiment inquiété au début de l'affaire, Cédric Jubillar est vite devenu le suspect numéro dans la disparition de sa femme, Delphine. Désormais mis en examen pour meurtre, il continue de clamer son innocence et sa nouvelle compagne, Séverine, est convaincue de son innocence.

