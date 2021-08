Affaire Jubillar, des éléments de l'enquête fuitent : l'avocat de Cédric accuse...

Avec un client mis en examen pour "homicide par conjoint" et sans réelle possibilité de poser une demande de remise en liberté, vacances judiciaires oblige, Me Jean-Baptiste Alary parle dans la presse, martelant l'innocence de Cédric Jubillar. Dans une interview à Actu Toulouse, l'avocat accuse le procureur et les gendarmes en charge de l'enquête "d'organiser les fuites" d'éléments de l'affaire dans les médias.

"Ce serait bien que ceux qui organisent ces fuites trouvent des preuves au lieu de salir la vie des gens. Toute cette énergie qu'ils mettent à balancer ces histoires d'une insignifiance totale, qu'ils la consacrent à la recherche de la preuve (...) Qui, en dehors du procureur et de la section de recherches de Toulouse, a accès à ces informations, et a un intérêt à ce qu'elles soient diffusées ? Les avocats de toutes les parties civiles sont très discrets depuis le début, alors je le dis : qui a intérêt à tout ça ?", dénonce l'avocat. Son client aurait ainsi été mis en examen "sans aucune preuve" pour "homicide par conjoint".

Me Jean-Baptiste Alary - qui a accepté une affaire médiatique - déplore que l'accusation soit entrée dans "une guerre de communication". "Je suis effaré de voir qu'on laisse filtrer des échanges sur sa 'vie de bidochon', sur la maison sale, sinon infecte, des Jubillar (...) Toutes ces informations n'ont qu'une seule vocation : c'est de salir Cédric Jubillar. On est tombé au fin fond des égouts, c'est de l'accusation de caniveau. Ils se couvrent de ridicule", estime-t-il.

Pour l'heure, le pénaliste contredit chaque élément développé par le procureur de Toulouse dans sa conférence de presse. "Faute d'avoir tenu une conférence de presse propre, avec des éléments uniquement objectifs, là, on a des personnes, procureur ou gendarmes, qui croient que les procès se font sur les réseaux sociaux ou dans les médias, mais il va falloir assumer devant les tribunaux", poursuit-il.

Pour sa défense, Cédric Jubillar s'entoure d'une "dream team" de trois avocats pénalistes : Me Alexandre Martin, Me Emmanuelle Franc et Me Jean-Baptiste Alary. Du côté de l'accusation comme celui de la défense, tous attendent beaucoup du futur procès de Cédric Jubillar. Les proches de Delphine Jubillar comme ses enfants espèrent des réponses.